22.12.2021 17:26 Дмитрий Колоней
Бомба в коробке: в Харькове пойман минер станции метро (фото)
Выходка может стоить жителю Харькова шести лет за решеткой.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайты Прокуратуры
и Нацполиции
, по информации руководителя Слободской окружной прокуратуры Игоря Белодида установлено, что 22 декабря 2021 около 11:35 человек оставил в вестибюле станции метро «Проспект Гагарина» картонную коробку, сообщив, что в ней находится бомба и скрылся.
При осмотре помещения метрополитена не были обнаружены взрывоопасные предметы. Вскоре правоохранители установили личность псевдоминира - 57-летнего харьковчанина. Его доставили в отделение полиции. Идет расследование. Мотивы его поступка устанавливаются. По факту происшествия открыто уголовное дело. Мужчине светит срок от двух до шести лет за решеткой.
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