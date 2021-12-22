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22.12.2021  17:26   Дмитрий Колоней

Бомба в коробке: в Харькове пойман минер станции метро (фото)

Выходка может стоить жителю Харькова шести лет за решеткой.

Криминал Харьков: Пойман 57-летний минер станции метро "Проспект Гагарина"
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайты Прокуратуры и Нацполиции, по информации руководителя Слободской окружной прокуратуры Игоря Белодида установлено, что 22 декабря 2021 около 11:35 человек оставил в вестибюле станции метро «Проспект Гагарина» картонную коробку, сообщив, что в ней находится бомба и скрылся.
 
 
 
Криминал Харьков: Пойман 57-летний минер станции метро "Проспект Гагарина"
 
Криминал Харьков: Пойман 57-летний минер станции метро "Проспект Гагарина"
 
При осмотре помещения метрополитена не были обнаружены взрывоопасные предметы. Вскоре правоохранители установили личность псевдоминира -  57-летнего харьковчанина. Его доставили в отделение полиции. Идет расследование. Мотивы его поступка устанавливаются. По факту происшествия открыто уголовное дело. Мужчине светит срок от двух до шести лет за решеткой. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что пойман минер вокзала под Харьковом.
 
Источник:   Прокуратура, ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, метро, харьков, пойман минер, хулиганство, терроризм
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