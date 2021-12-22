22.12.2021 17:30 Рита Парфенова

Кризисный центр для детей внутри семейных конфликтов создан в Харькове

Новое коммунальное предприятие объединит действия социальных служб Харькова.

Решение о создании коммунального учреждения «Консультативно-кризисный центр «Ответственное отцовство» Харьковского городского совета», приняли депутаты на сессии горсовета, сообщает РЕДПОСТ.



Как сообщила вице-мэр по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, в городе возросло количество разводов и семейных конфликтов. А когда решение конфликта переносится в суд, дети становятся заложниками родительских интересов.



«Детей используют родители, чтобы решить личные вопросы – поделить имущество, забрать ребенка, чтобы не платить алименты. Поэтому мы должны профессионально защищать права ребенка», – отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Оптимальную защиту прав ребенка в подобной ситуации обеспечит новое коммунальное учреждение. Его задача: объединить и координировать действия соцслужб города – службы по защите прав детей и городской комиссии по защите прав детей, в которую входят представители всех касательных служб - работник образования, ювеналы, юристы.



По словам Горбуновой-Рубан, центр, как и многие другие социальные учреждения города, создан на основе общественной организации – центра «Семья», который проработал три года на грантовом финансировании. В нем будут работать все необходимые специалисты. Социальные услуги будут предоставляться на местном уровне с элементами медиации для мирного разрешения семейных споров. Городские власти сотрудничают со Всеукраинской ассоциацией медиаторов, поэтому помощь в семейных конфликтах окажут профессиональные «переговорщики».

Напомним, в Харьковском городском совете подготовлен проект строительства трехэтажных общежитий для переселенцев из Донецкой и Луганской областей Украины.