22.12.2021 17:48 Евгений Клочко

Борьба за личные интересы. Кто из депутатов горсовета не проголосовал за бюджет Харькова на 2022 год

На IX внеочередной сессии Харьковского городского совета 8-го созыва за принятие бюджета Харькова на 2022 год проголосовали 61 депутат.



Голосование за бюджет Харькова на 2022 год. Фото: Игорь Черняк

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , депутаты фракции «Партия Шария» 22 декабря не поддержали проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2022 год.

Перед голосованием они сослались на якобы недостаточное финансирование депутатского фонда, который депутаты используют как вспомогательный источник для своей деятельности.

На самом деле, один из депутатов фракции, который зарабатывает частными перевозками, обеспокоен запуском в городе муниципального общественного транспорта.

Харьковский городской голова Игорь Терехов призвал депутатов руководствоваться не личными, а общественными интересами.

«Вы исповедуете двойные стандарты. «Мы проголосуем - а вы не отбирайте транспортные маршруты и т.д». Не хотите - не голосуйте! Вы не голосуете за развитие Харькова, скорые помощи, систему здравоохранения и социальную защиту. Будьте адекватными депутатами, которые думают о развитии Харькова, а не о политических амбициях», - подчеркнул городской голова.

Кроме того, за бюджет также не проголосовали депутаты фракции «Блок Светличной «Вместе!», объяснив свою позицию тем, что в проекте бюджета предусмотрено недостаточно средств на поддержку кооперативных домов и ОСМД. Хотя до этого члены фракции признали, что проект бюджета на 2022 год – один из лучших, с которым они работали.

Отметим, что в 2022 году финансирование отрасли медицины в городе Харькове увеличилось на более чем 40% и составило 633 млн грн, на программу развития образования направлено 6,07 млрд грн, а на отрасль социальной защиты населения - 621 млн грн, что позволит сохранить все льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд.

Напомним, депутаты Харьковского городского совет на сессии 22 декабря одобрили проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2022 год.