22.12.2021 18:19 Дмитрий Колоней

Кража в Никольском: в Харькове разыскивают магазинных воров (видео)

О преступлении в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове воры довольно дерзко украли товары в магазине "Чудо Остров" (ТРЦ Никольский). По информации популярного харьковского Телеграмм-канала был украден гирокоптер. Действовали двое молодых людей. Видно, как парень кладет в сумку не одну коробку.

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Напомним, ранее мы писали о драке у Никольского и розыске неадекватной девушки с перцовкой.