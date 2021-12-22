Кража в Никольском: в Харькове разыскивают магазинных воров (видео)

О преступлении в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове воры довольно дерзко украли товары в магазине "Чудо Остров" (ТРЦ Никольский). По информации популярного харьковского Телеграмм-канала был украден гирокоптер. Действовали двое молодых людей. Видно, как парень кладет в сумку не одну коробку.
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Напомним, ранее мы писали о драке у Никольского и розыске неадекватной девушки с перцовкой.
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