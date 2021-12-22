22.12.2021 18:22 Рита Парфенова

Стипендию повысили лучшим ученикам Харькова

240 харьковским школьникам тяга к знаниям принесет больший доход: стипендия лучшему ученику повышена на 300 гривен.

Решение об увеличении стипендий Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного заведения» с 500 до 800 грн приняли 22 декабря на внеочередной сессии Харьковского городского совета. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



В Харькове стипендии от горсовета получают 240 учащихся, они выплачивается ежемесячно в течение года с 1 сентября по 31 августа.



Кандидатуру на получение стипендии «Лучший ученик учебного учреждения» подает каждое учреждение, в том числе учреждения культуры и спорта. Кандидатов утверждают коллегиально родительским, педагогическим и ученическим коллективами.



Напомним, с 1 сентября каждый учитель Харькова получает надбавку за престижность труда на уровне не менее 15% от должностного оклада.