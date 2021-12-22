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22.12.2021  18:48   Валерия Кононова

Цены на новогодние игрушки в Харькове

Праздник почти на пороге и уже неделю как в городе продают новогодние деревья. Однако мало просто купить ёлку, нужно ее еще украсить. В какую сумму обойдутся харьковчанам игрушки и прочая мишура – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Цены на новогодние игрушки в Харькове
 
Любители украшений для ёлки делятся на тех, кто предпочитает стеклянные изделия и пластиковые. На вторые, конечно, понадобится меньше средств. Ведь по отдельности пластиковые шарики в основном стоят до 30 гривен, за редким исключением стоимость выше. Хотя есть декоративные шары диаметром 15 см и стоимостью 150 гривен за пластиковую игрушку. 
 
Если брать набор, то стоимость шарика будет около 8-10 грн за штуку. Например, в наборе за 168 грн - 20 шаров. Единственный минус для любителей наряжать елку красочно – в наборе игрушки одного цвета. 
 
Стеклянные шары в свою очередь будут стоить дороже, от 35 гривен.  Диаметром 8 см - от 115 гривен за шар и до 150 гривен за диаметр от 10 см. 
 
Верхушка на ёлку обойдется до 50 гривен пластиковая и до 150 гривен за стекло. 
 
Прочие стеклянные снежинки, балерины, различные животные, цветы и остальной декор, обойдутся около 100 грн за штуку. Все зависит от величины и сложности изделия. Можно найти и игрушки по 40 гриве. Выбор очень велик. 
 
Цены на новогодние венки стартуют от 200 гривен за изделие. Но, в основном, что-то симпатичнее обойдётся где-то в 350-400 гривен. Декоративные цветы на ёлку от 70 до 160 гривен. 
 
Самую простую гирлянду можно купить от 120 гривен. Ну, а если хотите особенные лампочки, гирлянду побольше или шторы из гирлянды, то тут цены начинаются от 350 гривен и выше. Все будет зависеть от фирмы-производителя.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о ценах на новогодние сладкие наборы для детей.

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Тэги:  игрушки, елка, новый год, харьков
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