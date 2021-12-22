Принят бюджет Харькова на 2022 год

Депутаты Харьковского городского совет на сессии 22 декабря одобрили проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2022 год.
На 9-й внеочередной сессия Харьковского городского совета 8-го созыва за принятие бюджета Харькова на 2022 год проголосовали 61 депутат, сообщает РЕДПОСТ.
«Это не просто документ. Это план, по которому полуторамиллионный мегаполис будет жить следующий год. Я хочу, чтобы мы все объединились вокруг интересов Харькова и харьковчан. Политика должна остаться за стенами горсовета. У этого бюджета два ключевых момента. Во-первых, это социально направленный бюджет. Более 40% расходов средств бюджета предусмотрено на образование, систему образования, социальную защиту, развитие физкультуры и спорта, культуры искусства. Мы увеличиваем бюджет системы здравоохранения на 40%. Мы создаем с вами впервые в истории государства муниципальную неотложную скорую медицинскую помощь. Мы город, который предусматривает в бюджете сохранение абсолютно всех льгот - на проезд, оплату коммунальных услуг, помощь нуждающимся. Второе направление нашего бюджета - это развитие мощной инфраструктуры города. Это новые развязки, новая транспортная система, закупка нового общественного транспорта, строительство ледовой арены, реконструкция «Металлиста» как городского объекта. Это бюджет динамичного развития города Харькова», – обратился к депутатам перед принятием бюджета на 2022 год мэр Харькова Игорь Терехов.
По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, Базируясь на макроэкономических показателях, а также текущем состоянии экономики, доходы бюджета Харьковской территориальной громады рассчитаны в сумме 19,3 млрд гривен.
В проекте решения учтены образовательная субвенция, реверсная дотация, субвенция на продление третьей линии метрополитена.
Основным доходным источником по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, который формирует 58,9% объемов общего фонда. Местные налоги и сборы составят 5,5 млрд грн., в том числе плата за замлю - 2,0 млрд грн., налог на жилую и нежилую недвижимость - 0,4 млрд грн, поступления единого налога - 3,1 млрд грн., объем акцизного налога составит 0,8 млрд грн, административные сборы - 77,5 млн грн, плата за аренду коммунального имущества - 55,0 млн грн, остальные доходы - 110 млн грн.
Базовыми показателями проекта бюджета Харьковской городской территориальной громады выступают прогнозные показатели на 2022-2024 годы.
Показатель проекта бюджета на 2022 год учитывает вероятный сценарий развития экономики, на которую оказывает влияние распространение новых штаммов ковид-19.
Особенностями формирования доходов бюджета являются:
С 1 октября 2021 года единым плательщиком за приобретение препаратов инсулина определена Национальная служба здоровья Украины. Теперь не городской совет отвечает за этот вид расходов, а государство.
Город также получит средства в виде дополнительной дотации на компенсацию потерь в следствие предоставления государством льгот по оплате земельного налога субъектами космической деятельности и самолетостроения ХАЗ и «Хартрон».
Объем субвенции, которая распределяется через областной бюджет, будет направлен на выплату заработной платы медработникам специализированной медико-санитарной части №13, педработникам частных школ – 36 млн грн, педработникам харьковского инклюзивно-ресурсного центра - 5,9 млн грн. Также дополнительная дотация на содержание учреждений охраны здоровья предусмотрена в объеме 26,6 млн грн.
Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2022 год рассчитан в объеме 18,8 млрд грн. В целом будет профинансировано 38 городских целевых программ.
«Бюджет города сбалансирован. Безусловным приоритетом в области расходов бюджета на следующий год остаются сохранение социальной стабильности, создание условий, способствующих улучшению качества жизни горожан», - отметила Татьяна Таукешева.
Напомним, девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета. На повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное».
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