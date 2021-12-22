22.12.2021 13:44 Рита Парфенова

Принят бюджет Харькова на 2022 год

Депутаты Харьковского городского совет на сессии 22 декабря одобрили проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2022 год.



Фото из открытых источников

На 9-й внеочередной сессия Харьковского городского совета 8-го созыва за принятие бюджета Харькова на 2022 год проголосовали 61 депутат, сообщает РЕДПОСТ.

«Это не просто документ. Это план, по которому полуторамиллионный мегаполис будет жить следующий год. Я хочу, чтобы мы все объединились вокруг интересов Харькова и харьковчан. Политика должна остаться за стенами горсовета. У этого бюджета два ключевых момента. Во-первых, это социально направленный бюджет. Более 40% расходов средств бюджета предусмотрено на образование, систему образования, социальную защиту, развитие физкультуры и спорта, культуры искусства. Мы увеличиваем бюджет системы здравоохранения на 40%. Мы создаем с вами впервые в истории государства муниципальную неотложную скорую медицинскую помощь. Мы город, который предусматривает в бюджете сохранение абсолютно всех льгот - на проезд, оплату коммунальных услуг, помощь нуждающимся. Второе направление нашего бюджета - это развитие мощной инфраструктуры города. Это новые развязки, новая транспортная система, закупка нового общественного транспорта, строительство ледовой арены, реконструкция «Металлиста» как городского объекта. Это бюджет динамичного развития города Харькова», – обратился к депутатам перед принятием бюджета на 2022 год мэр Харькова Игорь Терехов.

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, Базируясь на макроэкономических показателях, а также текущем состоянии экономики, доходы бюджета Харьковской территориальной громады рассчитаны в сумме 19,3 млрд гривен.

В проекте решения учтены образовательная субвенция, реверсная дотация, субвенция на продление третьей линии метрополитена.

Основным доходным источником по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, который формирует 58,9% объемов общего фонда. Местные налоги и сборы составят 5,5 млрд грн., в том числе плата за замлю - 2,0 млрд грн., налог на жилую и нежилую недвижимость - 0,4 млрд грн, поступления единого налога - 3,1 млрд грн., объем акцизного налога составит 0,8 млрд грн, административные сборы - 77,5 млн грн, плата за аренду коммунального имущества - 55,0 млн грн, остальные доходы - 110 млн грн.



Базовыми показателями проекта бюджета Харьковской городской территориальной громады выступают прогнозные показатели на 2022-2024 годы.



Показатель проекта бюджета на 2022 год учитывает вероятный сценарий развития экономики, на которую оказывает влияние распространение новых штаммов ковид-19.



Особенностями формирования доходов бюджета являются:

зачисление дополнительного налога на доходы физических лиц в размере 4% в соответствии с Меморандумом об урегулировании вопросов в сфере теплоэнергетики. Это позволит дополнительно получить в бюджет 630 млн грн.

возобновление индексации нормативно-денежной оценки земли. В результате в бюджет территориальной громады дополнительно поступит 115 млн гривен.

С 1 октября 2021 года единым плательщиком за приобретение препаратов инсулина определена Национальная служба здоровья Украины. Теперь не городской совет отвечает за этот вид расходов, а государство.

Город также получит средства в виде дополнительной дотации на компенсацию потерь в следствие предоставления государством льгот по оплате земельного налога субъектами космической деятельности и самолетостроения ХАЗ и «Хартрон».

Объем субвенции, которая распределяется через областной бюджет, будет направлен на выплату заработной платы медработникам специализированной медико-санитарной части №13, педработникам частных школ – 36 млн грн, педработникам харьковского инклюзивно-ресурсного центра - 5,9 млн грн. Также дополнительная дотация на содержание учреждений охраны здоровья предусмотрена в объеме 26,6 млн грн.

Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2022 год рассчитан в объеме 18,8 млрд грн. В целом будет профинансировано 38 городских целевых программ.

«Бюджет города сбалансирован. Безусловным приоритетом в области расходов бюджета на следующий год остаются сохранение социальной стабильности, создание условий, способствующих улучшению качества жизни горожан», - отметила Татьяна Таукешева.

Напомним, девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета. На повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное».