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22.12.2021  13:51   Евгений Клочко

В Харькове восстановили Памятный знак погибшим воинам УПА

В Харькове торжественно откроют восстановленный Памятный знак погибшим воинам УПА, расположенный в Молодежном парке.

Памятный знак УПА в Харькове восстановили
 
Данная информация размещена на Фейсбук странице "Украинский Харьков". Памятный знак, который установлен в 1992 году, был первым подобным памятником в Левобережной Украине.
 
Начиная с 2006 года о неоднократно подвергался действиям вандалов. Его сносили, взрывали, обливали красной краской и рисовали польский флаг.
 
Активисты отметили, что в сентябре 2021 года профильными специалистами было проведено экспертное обследование уцелевшей части памятника. Они обнаружили, что старый фундамент в результате взрыва не может быть использован для восстановленного памятного знака. Поэтому был спроектирован и залит новый капитальный фундамент. Также было облагорожена прилегающая территория.
 
Торжественное открытие восстановленного Памятного знака УПА в Харькове запланировано на 11:00 25 декабря.
 
Тэги:  упа, памятный знак, харьков
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