22.12.2021 13:51 Евгений Клочко

В Харькове восстановили Памятный знак погибшим воинам УПА

В Харькове торжественно откроют восстановленный Памятный знак погибшим воинам УПА, расположенный в Молодежном парке.

Данная информация размещена на Фейсбук странице "Украинский Харьков" . Памятный знак, который установлен в 1992 году, был первым подобным памятником в Левобережной Украине.

Начиная с 2006 года о неоднократно подвергался действиям вандалов. Его сносили, взрывали обливали красной краской и рисовали польский флаг.

Активисты отметили, что в сентябре 2021 года профильными специалистами было проведено экспертное обследование уцелевшей части памятника. Они обнаружили, что старый фундамент в результате взрыва не может быть использован для восстановленного памятного знака. Поэтому был спроектирован и залит новый капитальный фундамент. Также было облагорожена прилегающая территория.

Торжественное открытие восстановленного Памятного знака УПА в Харькове запланировано на 11:00 25 декабря.