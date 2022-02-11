11.02.2022 16:15 Людмила Виниченко

В Харькове облили краской памятный знак воинам УПА

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые в Харькове повредили памятный знак погибшим воинам УПА.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что 11 февраля в 11:06 в полицию поступило сообщение, что неизвестные облили памятный знак воинам УПА красной краской в Молодежном парке. На место выехала следственная группа и правоохранители уже устанавливают личности вандалов.