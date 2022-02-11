    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове облили краской памятный знак воинам УПА
11.02.2022  16:15   Людмила Виниченко

В Харькове облили краской памятный знак воинам УПА

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые в Харькове повредили памятный знак погибшим воинам УПА.

Памятный знак воинам УПА в Харькове облили краской
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 11 февраля в 11:06 в полицию поступило сообщение, что неизвестные облили памятный знак воинам УПА красной краской в Молодежном парке. На место выехала следственная группа и правоохранители уже устанавливают личности вандалов. 
 
Напомним, восстановленный памятный знак погибшим воинам УПА был торжественно открыт 25 декабря 2021 года. 
 
Тэги:  упа, памятный знак, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.12 Культура и Туризм В Харькове восстановили Памятный знак погибшим воинам УПА 01.08 Криминал и происшествия Знак УПА разрисовали под польский флаг 29.07 Криминал и происшествия Знак УПА в Молодежном парке снова облили краской
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 