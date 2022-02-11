11.02.2022 16:05 Виталий Хиневич

"Не рубить с плеча, а разобраться" - Эдуард Рубин выступил в защиту начальника полиции Харьковской области

Общественная организация "Безпечний Харків" направит официальное письмо министру МВД Украины с целью прозрачного расследования ДТП с участием кортежа Ярославского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook бизнесмена и бывшего временно исполняющего обязанности ректора ХНУРЭ Эдуарда Рубина.

В своей публикации Эдуард Рубин отметил, что впервые за много лет полицией Харьковской области руководил харьковчанин, порядочный офицер, который с первых дней начал работать с общественной организацией "Безпечний Харків".

В частности, совместно с правоохранителями Харьковской области, члены организации проводят обсуждения по резонансным ДТП, предоставляется необходимая помощь пострадавшим и тем, кто не может себя защитить.

По мнению Рубина, министр МВД Украины Денис Монастырский принял быстрое решение, уволив начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"Не проводя никаких расследований, его не отстраняют на время расследования от руководства, а снимают с должности. Причина, якобы Перлин содействовал сокрытию того, что за рулём был Ярославский. При этом именно полиция сразу показала журналистам номер автомобиля, который принадлежит Ярославскому или одной из его компаний. Уголовное производство открыли по заявлению участника ДТП, так как полицейские не находились во время аварии на месте её совершения. Факт того, кто сидел за рулём должно установить следствие, которое уже ведётся, проводятся обыски дома у Ярославского и в его офисах",- акцентировал внимание Эдуард Рубин.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.