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11.02.2022  15:48   Александра Жук

ДТП с кортежем Ярославского: Игорь Терехов дал первый комментарий по аварии

Харьковский городской голова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию вокруг смертельного ДТП с картежом бизнесмена Александра Ярославского.


РЕДПОСТ
Свою категоричную позицию по этому вопросу он выразил журналисту РЕДПОСТ после заседания Конгресса местных и региональных властей.
 
Мэр города попросил журналистов не делать поспешных выводов и не гнаться за сенсациями.
 
"Александр Ярославский - очень взвешенный человек. Если бы он был на трассе в это время, он бы не допустил такой ситуации. Я уверен в этом на 1000%.
 
Я знаю Ярославского много лет и с полной уверенностью говорю, что он не пьет и исповедует здоровый образ жизни. Поэтому нужно дождаться окончания следствия и только после после делать выводы", - подчеркнул городской голова.
 
Игорь Терехов также попросил журналистов "не нападать" на Александра Ярославского и не гнаться за сенсациями, а дождаться объективного расследования.
 
Тэги:  дтп с кортежем ярославского, игорь терехов, харьков
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