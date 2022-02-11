11.02.2022 15:48 Александра Жук

ДТП с кортежем Ярославского: Игорь Терехов дал первый комментарий по аварии

Харьковский городской голова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию вокруг смертельного ДТП с картежом бизнесмена Александра Ярославского.



РЕДПОСТ

Свою категоричную позицию по этому вопросу он выразил журналисту РЕДПОСТ после заседания Конгресса местных и региональных властей.

Мэр города попросил журналистов не делать поспешных выводов и не гнаться за сенсациями.

"Александр Ярославский - очень взвешенный человек. Если бы он был на трассе в это время, он бы не допустил такой ситуации. Я уверен в этом на 1000%.

Я знаю Ярославского много лет и с полной уверенностью говорю, что он не пьет и исповедует здоровый образ жизни. Поэтому нужно дождаться окончания следствия и только после после делать выводы", - подчеркнул городской голова.

Игорь Терехов также попросил журналистов "не нападать" на Александра Ярославского и не гнаться за сенсациями, а дождаться объективного расследования.