11.02.2022 15:27 Дмитрий Колоней

В Харькове во дворе нашли ручную гранату (фото, видео)

Об опасной находке в Харькове сообщают очевидцы.

Наопним, ранее мы писали о том, что осужден мужчина, бросивший гранату в салон такси через окно машины. (фото).