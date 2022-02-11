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11.02.2022  15:27   Дмитрий Колоней

В Харькове во дворе нашли ручную гранату (фото, видео)

Об опасной находке в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Салтовке нашли гранату. Опасный предмет был найден во дворе на улице Бучмы, 20.  Это ручная граната. 
 
 
По предварительной информации, ждут взрывотехников. Придомовая территория оцеплена. Подробностей пока нет.

Наопним, ранее мы писали о том, что осужден мужчина, бросивший гранату в салон такси через окно машины. (фото).

 

Тэги:  граната, чп, харьков, салтовка, улица бучмы
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