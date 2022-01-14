14.01.2022 09:27 Евгений Клочко

На Харьковщине пьяный мужчина угрожал подорвать райотдел полиции и травматологию

Мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

13 января в 18:53 в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в здании Чугуевского управления полиции произойдет взрыв.

В 19:17 мужчина снова позвонил в полицию и сообщил о том, что бросит гранату в помещение травматологии Чугуевской центральной районной больницы.

На места происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты Управления взрывотехнической службы областного главка полиции.

В ходе обследования помещений Чугуевского райуправления полиции, травматологического отделения больницы и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

Принятыми мерами полицейские установили личность правонарушителя, которым оказался 40-летний житель Чугуева. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его доме полицейские не обнаружили взрывоопасные предметы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 9 июня в подъезде одного из домов Харькова правоохранители задержали мужчину, который грозился подорвать боевую гранату