14.01.2022 09:55 Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление и горячую воду 17 января: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Слободского района Харькова будет временно прекращена в понедельник, 17 января.

Как сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", в понедельник, 17 января, проведут ремонтные работы по устранению дефекта трубопровода по пр. Г. Сталинграда, 140 и пр. Л. Ландау, 2, передает РЕДПОСТ.



В связи с этим 17 января с 8:00 до 20:00 в Слободском районе будет отключено отопление в 58 жилых домах, 1 школе, и горячее водоснабжение в 54 жилых домах нга участке, ограниченном:

пр. Г. Сталинграда,

пр. Л. Ландау,

ул. Ньютона.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».