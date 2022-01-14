14.01.2022 10:19 Рита Парфенова

На Холодную Гору не ходят трамваи: причина

На трамвайных рельсах столкнулись две легковушки.

Утром 14 января на Полтавском Шляхе в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Skoda Octavia и ВАЗ 2110, передает РЕДПОСТ.



По предварительной информации, ВАЗ выезжал на Полтавский шлях с бокового переулка, Skoda ехала по рельсам.



Авария произошла на трамвайных рельсах перед путепроводом Магомета Караева со сторон Холодной Горы.



Авария остановила движение трамваев №3. В соцсетях опубликовано видео очевидцев, как пассажиры покидают остановившийся транспорт.



Официальная информация уточняется.

Напомним, утром 13 января останавливалось движение трамваев на Московском проспекте из-за ДТП на трамвайных путях.