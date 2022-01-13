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13.01.2022  10:27   Рита Парфенова

В старом центре Харькова остановились трамваи: причина (видео)

Утром на Московском проспекте два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях.

ДТП Харьков: на Московском проспекте столкнулись Daewoo Nexia и Peugeot 301

Авария произошла утром 13 января в районе дома 24 по Московскому проспекту, передаёт РЕДПОСТ.

Там столкнулись легковые автомобиль Daewoo Nexia и такси Peugeot 301. Авария произошла прямо на трамвайных путях, поэтому электротранспорт временно не ходит.

Официальная информация уточняется.

Напомним, вечером 7 января на перекрестке улиц Сумская и Деревянко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Участниками столкновения стали автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lanos.

Тэги:  дтп, харьков
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