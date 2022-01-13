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13.01.2022  09:39   Рита Парфенова

На улице Харькова умер мужчина

Прибывшая скорая помощь зафиксировала смерть мужчины.

В Харькове в районе терминала на улице Героев Труда умер мужчина.

О смерти мужчины в районе терминала на Героев Труда сообщили очевидцы в социальных сетях. Как рассказали РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, информация о произошедшем поступила правоохранителям в 7:50.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и вдруг потерял сознание. Смерть наступила до приезда медиков.

Вероятная причина смерти – сердечный приступ. Окончательный диагноз определит судебно-медицинская экспертиза.

Личность умершего устанавливается.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на станции метро "Площадь Конституции" умер 75-летний мужчина.



 

Тэги:  смерть, харьков
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