На улице Харькова умер мужчина

Прибывшая скорая помощь зафиксировала смерть мужчины.
О смерти мужчины в районе терминала на Героев Труда сообщили очевидцы в социальных сетях. Как рассказали РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, информация о произошедшем поступила правоохранителям в 7:50.
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и вдруг потерял сознание. Смерть наступила до приезда медиков.
Вероятная причина смерти – сердечный приступ. Окончательный диагноз определит судебно-медицинская экспертиза.
Личность умершего устанавливается.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на станции метро "Площадь Конституции" умер 75-летний мужчина.
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