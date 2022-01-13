13.01.2022 09:39 Рита Парфенова

На улице Харькова умер мужчина

Прибывшая скорая помощь зафиксировала смерть мужчины.

О смерти мужчины в районе терминала на Героев Труда сообщили очевидцы в социальных сетях. Как рассказали РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, информация о произошедшем поступила правоохранителям в 7:50.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и вдруг потерял сознание. Смерть наступила до приезда медиков.

Вероятная причина смерти – сердечный приступ. Окончательный диагноз определит судебно-медицинская экспертиза.

Личность умершего устанавливается.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на станции метро "Площадь Конституции" умер 75-летний мужчина.





