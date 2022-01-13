13.01.2022 10:45 Виталий Хиневич

Гадания на Старый Новый год: на что гадали наши прабабушки

По поверьям с 13 до 18 января наиболее благоприятные дни для гаданий и предсказаний.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Принято считать, что с 13 января отрывается некий магический портал, при помощи которого можно заглянуть в будущее и найти ответы на интересующие вопросы. Кроме этого, до 18 января открыты временные порталы, которые способствуют проведению магических обрядов и предсказаний.

Уникальностью благоприятных дней является то, что фактически каждый магический обряд может являться точным и эффективным.

Перед началом гадания, нужно четко сформулировать свой вопрос и очистить свои мысли от повседневных проблем. При помощи кофейной гущи можно в картинках получить ответ на интересующий вопрос. Для этого необходимо заварить кофе, после чего пить его маленькими глотками задавая вопрос. После того как на дне чашки будет виден кофейный осадок, необходимо зажечь свечу и проворачивая чашку рассматривать рисунок образовавшейся на дне посуды.

Еще одним атрибутом может послужить кольцо. Кольцо поможет узнать, сколько в семье будет детей и даже предсказать пол ребенка. Для этого нужно взять кольцо, продеть в него красную нить. После чего поместить его между большим и указательным пальцем. Выждав несколько минут, необходимо разместить кольцо над тыльной стороной ладони. Если кольцо будет раскачиваться как маятник, то в семье следует ожидать мальчика, если начнет крутиться вокруг своей оси следует ожидать девочку.

Еще одним популярным и несложным гаданием могут воспользоваться, желающие узнать свое будущее.

Для этого нужно взять лист бумаги, сжать его в комок, положить на ровную и не возгорающуюся поверхность (плоское блюдце), загадать желание или задать вопрос и поджечь в комнате, предварительно выключив свет.

После догорания бумаги останется горсть пепла с кусочками недогоревшей бумаги. Нужно поднести блюдо к стене, зажечь свечу и приставить ее к сгоревшей бумаге так, чтобы на стене отображалась тень. После чего нужно поворачивать тарелку, рассматривая образующиеся рисунки и тени.

Напомним, после 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь , возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.