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13.01.2022  11:00   Евгений Клочко

В Харькове произошла крупная авария на водоводе: целый поселок остался без воды

Аварийные бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» устраняют повреждение на водоводе диаметром 200 мм по улице Варваровской в Московском районе.


КП «Харьковводоканал»
Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков, авария на водогоне произошла 12 января в 18:00.
 
«Наши бригады к ликвидации протекания приступили немедленно. На период ремонта водоснабжение поселка Тюринка было прекращено. Земляные работы организовали с учетом ночного времени суток и пониженной температуры. Провели диагностику характера повреждения - была выявлена трещина на технически изношенном трубопроводе холодного водоснабжения, оперативно готовимся к перекладке на данном участке водовода.
 
Бригады обеспечены всем необходимым для проведения  ремонтных работ. Привлечена спецтехника и дополнительная аварийная бригада», - сообщил Владлен Волков.
 
По его словам, водоснабжение будет восстановлено сегодня, 13 января, до 21:00.  До этого времени подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия.
 
Ранее сообщалось, что по 1-ому Орскому переулку, 19-а, в Шевченковском районе произошла крупная авария на водогоне диаметром 600 мм. Без холодного водоснабжения остались районы Павлового Поля и Алексеевки.
 
Тэги:  авария, харьковводоканал, харьков
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