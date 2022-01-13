Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 384 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 560 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 246 764 человек. Выздоровело 233 062 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 253 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 415 человек (в том числе 384 жителей города Харькова). 45 человек заболели в Лозовском районе, 35 – в Чугуевском, 24 – в Изюмском, 22 – в Красноградском, 14 – в Богодуховском, 5 – в Купянском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 января.
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