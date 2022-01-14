Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 449 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 691 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 247 455 человек. Выздоровело 233 288 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 709 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 527 человек (в том числе 449 жителей города Харькова). 65 человек заболели в Чугуевском районе, 32 – в Изюмском, 32 – в Красноградском, 20 – в Богодуховском, 14 – в Купянском, 1 – в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 января.
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