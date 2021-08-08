Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Грозил взорвать подъезд: в Харькове копы обезвредили дебошира (фото, видео)
08.08.2021  18:19   

Грозил взорвать подъезд: в Харькове копы обезвредили дебошира (фото, видео)

Об инциденте в Харькове сообщают соцсети.


//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Днепровской 1, эвакуировали подъезд из-за угрозы взрыва. Хулигана обезвредили и вывели из подъезда.
 
Позднее оказалось, что мужчина - со справкой из психбольницы. Копы говорят, что забрать его не могут без согласия родственников.
 
 
 

Напомним, ранее мы писали о взрыве гранаты в Харькове на проспекте Гагарина.

 

Тэги:  взрыв, хулиган, харьков, неадекват, граната, эвакуация
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Взрыв и пожар в центре Харькова: Возле Никольского горит автомобиль (ВИДЕО, Обновлено) 17.06 Криминал и происшествия Обокрали и взорвали здание: под Харьковом разыскиваются преступники (ФОТО, ВИДЕО) 10.06 Криминал и происшествия Взрыв в Харькове: метнувшего гранату отправили в СИЗО (ВИДЕО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 