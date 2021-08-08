Грозил взорвать подъезд: в Харькове копы обезвредили дебошира (фото, видео)

Звезды гороскопа склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству – оно может быть излишне требовательным.