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08.08.2021  20:43   

Грозивший дому террорист найден... спящим: информация полиции Харькова

Копы Харькова рассказали, что произошло у девятиэтажки.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, инофрмация о том, что житель 9-этажки по улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома, поступила в стражам порядка 8 августа 2021 года  в 15:24 от соседей террориста.
 
Патрульные эвакуировали жильцов квартир подъезда.
 
При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим.
 
Взрывоопасных предметов или веществ в его квартире полицейские не обнаружили.
 
На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харковскую областную клинической психиатрической больницу №3.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове был обезврежен персонаж, угрожавший взорвать подъезд гранатой. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дебошир, хулиган, харьков, угрожал гранатой, взрыв
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