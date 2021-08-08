08.08.2021 20:43
Грозивший дому террорист найден... спящим: информация полиции Харькова
Копы Харькова рассказали, что произошло у девятиэтажки.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, инофрмация о том, что житель 9-этажки по улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома, поступила в стражам порядка 8 августа 2021 года в 15:24 от соседей террориста.
Патрульные эвакуировали жильцов квартир подъезда.
При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим.
Взрывоопасных предметов или веществ в его квартире полицейские не обнаружили.
На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харковскую областную клинической психиатрической больницу №3.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове был обезврежен персонаж, угрожавший взорвать подъезд
гранатой.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости