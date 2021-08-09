09.08.2021 06:05

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 9 августа

9 августа, на Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.

Под влиянием Черноморско-Кавказской котловины и линии конвергенции, во вторник местами пройдут кратковременные дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

9 августа (понедельник). Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3 - 8 м / с. Температура ночью 18 - 23 °; днем 29 - 34 °. По Харькову без существенных осадков. Температура ночью 19 -21 °, днем 30 - 32 °.

Народные приметы. В этот день почитается память великомученика и целителя Пантелеймона.

В этот день боятся грозы: «Кто на Палия (Пантелеймона) работает, у того гроза спалит хлеб».

В это время начинается ранний листопад у березы; ходят за лечебными травами и кореньями.

Наши предки заметили, если птицы перестают петь, вскоре будет непогода.