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09.08.2021  06:05   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 9 августа

9 августа, на Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.

Госпром
 
Под влиянием Черноморско-Кавказской котловины и линии конвергенции, во вторник местами пройдут кратковременные дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 
9 августа (понедельник). Переменная облачность. Без существенных осадков.
 
Ветер северо-восточный, 3 - 8 м / с. Температура ночью 18 - 23 °; днем 29 - 34 °. По Харькову без существенных осадков. Температура ночью 19 -21 °, днем 30 - 32 °.
 
Народные приметы. В этот день почитается память великомученика и целителя Пантелеймона.
 
В этот день боятся грозы: «Кто на Палия (Пантелеймона) работает, у того гроза спалит хлеб».
 
В это время начинается ранний листопад у березы; ходят за лечебными травами и кореньями.
 
Наши предки заметили, если птицы перестают петь, вскоре будет непогода.
Тэги:  погода в харькове, харьков
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