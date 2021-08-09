09.08.2021 06:59

Всемирный день книголюбов: события 9 августа

Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрёл поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.

Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвящённых книге, как уникальному культурному феномену.

Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых собственно книга и создаётся. Именно благодаря читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящён Всемирный день книголюбов.

Магия книги – это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своём сознании и воображении.

Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на её чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книги: для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остаётся посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов.

9 августа отмечается День коренных народов мира.

Коренные народы являются носителями уникальной культуры и традиций, унаследованных от предков. Это также касается взаимоотношений человека с природой.

Коренным народам удается сохранять свою самобытность, социально-экономические и культурные особенности, отличные от тех, которые преобладают в общественной среде, в которой они существуют.



Несмотря на все культурные различия, перед коренными народами планеты стоят общие проблемы, связанные с защитой собственных прав как самобытных народов.



Сейчас в мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов, живущих в 90 странах. При том, что они составляют менее 5 процентов мирового населения, 15 процентов беднейших жителей планеты приходятся именно на них.



Тема в 2019 году: «КОВИД-19 и жизнестойкость коренных народов»



Общины коренных народов не имеют достаточного доступа к услугам в области здравоохранения и санитарии, у их членов отмечается более высокий уровень заболеваемости. Большинство местных медицинских учреждений не имеет достаточного оборудования и персонала. Даже в тех случаях, когда коренные народы имеют доступ к медицинским услугам, они с высокой степенью вероятности могут столкнуться со стигматизацией и дискриминацией. Ключевым фактором является обеспечение того, чтобы эти услуги предоставлялись на языках коренных народов, и с учетом их конкретной ситуации.

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Сегодня к ним присоединяются работники самой гуманной профессии для братьев наших меньших – ветеринары. Каждый год во второе воскресенье отмечается День работников ветеринарной медицины.



Статус официального национального праздник получил относительно недавно – в самом начале тысячелетия. 1 ноября 2001 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий Указ.



В этот день традиционно вспоминают известное выражение: «Медицина лечит человека, а ветеринария оберегает человечество». И это неслучайно: именно благодаря работе ветеринаров удается предотвращать эпидемии среди домашнего скота, которые в противном случае могли бы привести к самым тяжелым последствиям – вплоть до масштабного голода и распространения опасных заболеваний среди людей.



Кроме профессионального праздника национального масштаба, ветеринары Украины могут отмечать также Международный день ветеринарного врача (он празднуется в конце апреля), а многие из них – и Православный день ветеринара. Он появился в календаре в 2011 году и выпадает на 31 августа – день святых Флора и Лавра, которые считаются покровителями домашнего скота. Также свой защитник у ветеринаров есть и в католической церкви. Им принято считать святого Элигия, день памяти которого отмечается 1 декабря.

Также в этот день...



В 480 г. до н. э. триста спартанцев героически преградили путь персам у Фермопил. Подвиг этот настолько поразил человечество, что историю трехсот спартанцев экранизировали в Голливуде дважды.



1483 – была открыта Сикстинская капелла – один из самых выдающихся памятников эпохи Возрождения.



1516 – скончался Иеронимус Босх, нидерландский художник, один из крупнейших мастеров Северного Возрождения.



1859 – американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.



1899 – родилась Памела Трэверс (по другим данным, она родилась в 1906 году), английская писательница австралийского происхождения, придумавшая самый эпический персонаж в истории мировой педагогики – Мэри Поппинс.



1910 – житель Чикаго Альва Фишер запатентовал электрическую стиральную машину. Существовавшие ранее машины приводились в движение руками.



1914 – родилась Туве Янссон, финская писательница, подарившая детям книги про муми-троллей, и вдохновившая Илью Лагутенко на создание такого специфического образа.



1938 – родился Леонид Кучма, экс-президент Украины (1994-2004 гг.).



1942 – в оккупированном немцами Киеве состоялся Матч смерти, когда футболисты киевского «Динамо» победили немецкую сборную «Люфтваффе» со счетом 5:3. Ряд футболистов-киевлян был расстрелян, по легенде, за отказ проиграть встречу.



1945 – спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную «Толстяком», на Нагасаки. Погибли 74 тысячи человек.



1957 – родилась Мелани Гриффит, американская киноактриса. Хотя более известна она как жена Антонио Бандераса.



1962 – родился Роберт Циммерман (американский автор-исполнитель песен, который – по мнению большинства наблюдателей – является наиболее влиятельной фигурой в истории популярной музыки послевоенного времени, в особенности рок-музыки) официально изменил свое имя. С этого дня все зовут его Боб Дилан.



1962 – умер Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии 1946 года.



1968 – родилась Джиллиан Андерсон, американская актриса, она же агент Скалли из «Секретных материалов».



1969 – в Калифорнии по приказу главы религиозный секты Чарльза Мэнсона убита актриса Шерон Тейт, жена Романа Полански.



1973 – родился Александр Пономарев, украинский певец.



1975 – умер Дмитрий Шостакович, советский композитор.



1978 – родилась Одри Тоту, французская киноактриса, поразившая воображение практически всех любителей кино, снявшись в фильме «Амели».



1980 – шведская группа ABBA в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней «Winner Takes It All».



1986 – на рок-фестивале в Небуорте (графство Хертфордшир) выступила группа «Queen». Как потом оказалось, это был 658-й и последний концерт коллектива.



1992 – в Барселоне прошло официальное закрытие Олимпийских игр, на которых объединенная команда бывших республик СССР заняла первое место, завоевав 112 медалей.



Именины отмечают: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.