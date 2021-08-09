09.08.2021 08:05

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 9 августа

В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.

Люди, у которых есть в жизни большая цель, будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих. Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Овен учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Овну смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Лучшее, что может сделать Телец, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми – с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Тельцу устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

В Близнецах проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Близнецам будет что сказать и они сумеют облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня они могут то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать их вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Близнецы смогут лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют им организовать вечеринку, на которой они смогут высказать все, что накипело у них на душе!

Рак (22 июня – 23 июля)

Ничто не сможет заставить Рака свернуть со своего пути! Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Раком, может казаться, что он как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Рак просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Лев (24 июля – 23 августа)

Лев должен быть готов к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Лев проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сама она будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способна сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Девы будет выгодно выделять ее на общем фоне, обеспечивая ей симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы в кругу даже малознакомых людей будут чувствовать себя как рыба в воде – их социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретят Весы на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них они найдут по-настоящему интересных и нужных им людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Скорпион будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, Скорпиону необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Скорпионом цель, тем дольше продлится ее осада.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами – в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Стрельца и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Это благотворно скажется и на самом Стрельце, и на его слушателях, которым Стрелец способен дать действительно ценные советы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Козерог будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Козерог видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Слова «хочу» и «могу» для Козерога – синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Водолей не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все «за» и «против». Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет Водолей, будет застраховано от ошибок.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут склонны демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих их образумить они могут принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Рыбам немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Рыбам корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.