Главная Новости Харькова ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 9 августа. Список адресов
09.08.2021  08:35   

Аварийное отключение воды в Харькове 9 августа. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район:
ул. Шатиловская (Ленина), 41, 
ул. Новгородская, 46, 
ул. Аграрная (ч/с), 
ул. Феодосийская (ч/с), 
ул. Отакара Яроша, 17 (п. №3, стояк), 
ул. Отакара Яроша, 17-а (п. №2, стояк) до 20:00 9 августа.
 
Индустриальный район: 
ул. Мира, 24 (п. №4, стояк), 
пр. Индустриальный (Фрунзе), 31 (п. №2, стояк) до 17:00 9 августа.; 
ул. Косарева (Соколова), 48 (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.
 
Киевский район: 
ул. Звездная, 34 (п. №1), 
ул. Леся Сердюка, 38 (п. №6, стояк), 
ул. Старошишковская, 11 (п. №2), 
пр. Жуковского, 3 (п. №3) до 20:00 9 августа.
 
Московский район: 
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №10, стояк), 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-д (п. №8, стояк), 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №1, стояк), 
пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №1, стояк), 
ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №2) до 20:00 9 августа.
 
Немышлянский район: 
ул. Балканская, 21 (п. №1, стояк), 
пр. Петра Григоренко, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.
Новобаварский район: 
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 9 августа.
 
Слободской район: 
ул. Ньютона, 113 (п. №4,5, стояк) до 18:00 9 августа; 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк), 
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, стояк), 
пер. Пилотов, 3 (п. №2, стояк), 
пр. Гагарина, 45-а (п. №4), 
пер. Пилотов, 1-а (п. №4) до 20:00 9 августа.
 
Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк), 
ул. Холодногорская, 16 (п. №5), 
ул. Ильинская, 61 (п. №7, стояк), 
ул. Холодногорская, 10 (п. №3) до 20:00 9 августа.
 
Напомним, 6 августа в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 6 августа. Список адресов 05.08 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 5 августа. Список адресов 04.08 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 4 августа. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 