09.08.2021 08:35
Аварийное отключение воды в Харькове 9 августа. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Шевченковский район:
ул. Шатиловская (Ленина), 41,
ул. Новгородская, 46,
ул. Аграрная (ч/с),
ул. Феодосийская (ч/с),
ул. Отакара Яроша, 17 (п. №3, стояк),
ул. Отакара Яроша, 17-а (п. №2, стояк) до 20:00 9 августа.
Индустриальный район:
ул. Мира, 24 (п. №4, стояк),
пр. Индустриальный (Фрунзе), 31 (п. №2, стояк) до 17:00 9 августа.;
ул. Косарева (Соколова), 48 (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.
Киевский район:
ул. Звездная, 34 (п. №1),
ул. Леся Сердюка, 38 (п. №6, стояк),
ул. Старошишковская, 11 (п. №2),
пр. Жуковского, 3 (п. №3) до 20:00 9 августа.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №10, стояк),
ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-д (п. №8, стояк),
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №1, стояк),
пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №1, стояк),
ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №2) до 20:00 9 августа.
Немышлянский район:
ул. Балканская, 21 (п. №1, стояк),
пр. Петра Григоренко, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 9 августа.
Слободской район:
ул. Ньютона, 113 (п. №4,5, стояк) до 18:00 9 августа;
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк),
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, стояк),
пер. Пилотов, 3 (п. №2, стояк),
пр. Гагарина, 45-а (п. №4),
пер. Пилотов, 1-а (п. №4) до 20:00 9 августа.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк),
ул. Холодногорская, 16 (п. №5),
ул. Ильинская, 61 (п. №7, стояк),
ул. Холодногорская, 10 (п. №3) до 20:00 9 августа.
Напомним, 6 августа в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду
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