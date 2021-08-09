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09.08.2021  09:03   

в ЧП на Харьковщине мужчина получил ожоги ног (фото)

Пожар в частном доме произошел в Купянском районе в Куриловской ОТГ 8 августа.

В пожаре пострадала семейная пара. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По словам пожарных, на момент их прибытия горела крыша и чердак. Во время пожара пострадал 49-летний хозяин дома. С ожогами ног он был госпитализирован. Также была спасена его 40-летняя сожительница.
 
В пожаре пострадала семейная пара. Новости Харькова
 
Через два с половиной часа пожарные полностью ликвидировали пожар.
 
Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.
 
Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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