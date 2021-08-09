09.08.2021 09:03

в ЧП на Харьковщине мужчина получил ожоги ног (фото)

Пожар в частном доме произошел в Купянском районе в Куриловской ОТГ 8 августа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам пожарных, на момент их прибытия горела крыша и чердак. Во время пожара пострадал 49-летний хозяин дома. С ожогами ног он был госпитализирован. Также была спасена его 40-летняя сожительница.

Через два с половиной часа пожарные полностью ликвидировали пожар.

Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.