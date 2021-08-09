Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом из перевернутого грузовика извлекли водителя (фото)
09.08.2021  10:22   

Под Харьковом из перевернутого грузовика извлекли водителя (фото)

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 августа на 45 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле с. Осиновая Роща, Чугуевского района области.

ДТП Харьков: перевернулся грузовик, водителя зажало в кабине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Грузовой автомобиль "MAN" вылетел в кювет и перевернулся. В результате чего 41-летнего водителя зажало в кабине. Спасатели извлекли мужчину из автомобиля и транспортировали его к автомобилю скорой медицинской помощи. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.
 
ДТП Харьков: перевернулся грузовик, водителя зажало в кабине. Новости Харькова
 
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.
 
Напомним, ранее мы сообщали о тройном ДТП на проспекте Гагарина.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, дтп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.08 Медицина «Доступные лекарства» теперь получат больные с расстройством психики и эпилепсией 09.08 Экономика и промышленность “Коммунар” получит заказы от “Харьковводоканала” на производство счетчиков воды   09.08 ЖКХ Котельную, которая обеспечивает теплом Павлово Поле и Алексеевку, модернизируют (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 