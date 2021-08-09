09.08.2021 10:22

Под Харьковом из перевернутого грузовика извлекли водителя (фото)

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 августа на 45 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле с. Осиновая Роща, Чугуевского района области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Грузовой автомобиль "MAN" вылетел в кювет и перевернулся. В результате чего 41-летнего водителя зажало в кабине. Спасатели извлекли мужчину из автомобиля и транспортировали его к автомобилю скорой медицинской помощи. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.