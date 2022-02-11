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11.02.2022  16:23   Дмитрий Колоней

ДТП с кортежем Ярославского: аварией под Харьковом занялась группа следователей Главного следственного управления

ДТП под Харьковом расследуют опытные сотрудники профильного подразделения.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, дальнейшим расследованием обстоятельств смертельной аварии займутся следователи Главного следственного управления Нацполиции. Такое решение было принято для эффективного досудебного расследование всех обстоятельств дорожного происшествия. В рамках расследования был вызван для допроса бизнесмен Александр Ярославский.
 
В следственную группу вошли опытные профессионалы, часть из которых уже выехали в Харьковскую область.
 
Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
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