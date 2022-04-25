25.04.2022 19:43 Дмитрий Колоней

Взлетят ли цены на железнодорожные билеты: ответ "Укрзалізниці"

Пассажирские перевозки остаются убыточными и в компании рассказали, будут ли повышать цены на билеты.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на эфир телемарафона "Единые новости", глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин, проезд в большинстве поездов уже платный, но из больших городов продолжают вывозить людей эвакуационные поезда, где проезд бесплатный. Комментируя ситуацию чиновник отметил, что в компании пока не планирует повышать цены на проезд в поездах.

"Пассажирские перевозки были и остаются убыточными, и будут оставаться убыточными в ближайшее время. Но в мирное время мы всегда являлись опорой экономики для страны и боролись за свою экономику. Сейчас мы понимаем, что мы стали опорой безопасности страны. И нам нужно в первую очередь беспокоиться о безопасность нашего населения. Поэтому нет, мы не планируем повышать цены на билеты для пассажиров. Более того, у нас есть хорошая кооперация, хорошая поддержка Кабинета министров, президента Украины. И я считаю, что с такой поддержкой от власти нам не придется повышать цены на билеты на пассажирские перевозки", — сказал Камышин.

Напомним, ранее мы писали о том, что ряд поездов сегодня, 25 апреля 2022 года, курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами.