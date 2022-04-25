25.04.2022 19:12 Дмитрий Колоней

Родные пропавших без вести могут получить пенсию

О выплате по потере кормильца проинформировала Министр социальной политики Марина Лазебная.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Нацполиции Украины, из почти 5 тысяч человек пропавших без вести за время вторжения оккупантов полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске.

Когда человек признается пропавшим без вести?

Правовой статус человека, пропавшего без вести, определен в Законе Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести».

Члены семьи таких лиц могут подать в территориальный орган Национальной полиции Украины заявление о розыске пропавшего без вести.

Заявление о розыске человека, пропавшего без вести, кроме родственника может подать представитель военного формирования, орган государственной власти, орган местного самоуправления, объединение граждан или любой, которому стало известно об исчезновении человека.

Подать заявление о без вести пропавшем можно также по телефону горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67.

С даты представления этого заявления человек, пропавший без вести, приобретает соответствующий статус.

Когда возникает право на получение пенсии по потере кормильца у членов семьи пропавшего без вести?

У членов семьи право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении человека в Единый реестр досудебных расследований.

Кто из членов семьи пропавшего без вести имеет право на пенсию по потере кормильца?

Дети в возрасте до 18 лет. Дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения. Дети, которые являются сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения. Муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста. Муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет. Родители и супруг пропавшего без вести, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

Какие особенности выплаты пенсии по потере кормильца членам семьи пропавших без вести?

Выплата пенсии осуществляется за все время, в течение которого человек, пропавший без вести, сохраняет этот правовой статус.

Нетрудоспособным родственникам, находившимся на иждивении пропавшего без вести назначается пенсия по потере кормильца, независимо от продолжительности страхового стажа пропавшего без вести.

Если в Единый реестр досудебных расследований внесена отметка об установлении местопребывания, места захоронения или местонахождение останков пропавшего без вести, то вносятся соответствующие изменения относительно срока назначения пенсии с учетом установленных обстоятельств.

Если человек является пропавшим без вести, это не лишает его родственников или других лиц права обратиться в суд с заявлением об объявлении такого лица умершим в порядке, предусмотренном законодательством.

Пенсию по потере кормильца получают более 600 тысяч человек.