25.04.2022 19:12 Дмитрий Колоней
Родные пропавших без вести могут получить пенсию
О выплате по потере кормильца проинформировала Министр социальной политики Марина Лазебная.
Как сообщает РЕДПОСТ
, по информации Нацполиции Украины, из почти 5 тысяч человек пропавших без вести за время вторжения оккупантов полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске.
Когда человек признается пропавшим без вести?
Правовой статус человека, пропавшего без вести, определен в Законе Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести».
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Члены семьи таких лиц могут подать в территориальный орган Национальной полиции Украины заявление о розыске пропавшего без вести.
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Заявление о розыске человека, пропавшего без вести, кроме родственника может подать представитель военного формирования, орган государственной власти, орган местного самоуправления, объединение граждан или любой, которому стало известно об исчезновении человека.
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Подать заявление о без вести пропавшем можно также по телефону горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67.
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С даты представления этого заявления человек, пропавший без вести, приобретает соответствующий статус.
Когда возникает право на получение пенсии по потере кормильца у членов семьи пропавшего без вести?
У членов семьи право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении человека в Единый реестр досудебных расследований.
Кто из членов семьи пропавшего без вести имеет право на пенсию по потере кормильца?
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Дети в возрасте до 18 лет.
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Дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.
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Дети, которые являются сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения.
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Муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
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Муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
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Родители и супруг пропавшего без вести, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.
Какие особенности выплаты пенсии по потере кормильца членам семьи пропавших без вести?
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Выплата пенсии осуществляется за все время, в течение которого человек, пропавший без вести, сохраняет этот правовой статус.
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Нетрудоспособным родственникам, находившимся на иждивении пропавшего без вести назначается пенсия по потере кормильца, независимо от продолжительности страхового стажа пропавшего без вести.
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Если в Единый реестр досудебных расследований внесена отметка об установлении местопребывания, места захоронения или местонахождение останков пропавшего без вести, то вносятся соответствующие изменения относительно срока назначения пенсии с учетом установленных обстоятельств.
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Если человек является пропавшим без вести, это не лишает его родственников или других лиц права обратиться в суд с заявлением об объявлении такого лица умершим в порядке, предусмотренном законодательством.
Пенсию по потере кормильца получают более 600 тысяч человек.
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