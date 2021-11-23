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23.11.2021  13:40   Виталий Хиневич

В новых iPhone нашли серьезный дефект

Телефонные аппараты имеют технические дефекты, которые значительно влияют на удобство пользования.

iPhone
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу компании. 
 
Отмечается, что в некоторых моделях iPhone 12 и 12 Pro могут возникать проблемы со звуком из-за неисправности динамика.
 
Неисправность носить аппаратный характер, в некоторых случаях динамик перестает функционировать в момент разговора. 
 
 
Сложность невозможно решить программным способом, а только путем смены разговорного модуля. 
 
В свою очередь компания готова бесплатно производить сервисное обслуживания гаджета, на протяжении двух лет с момента начала розничной продажи. 
 
Напомним, ранее прошла презентация гаджетов от Эпл, которая традиционно проводится в сентябре.
 
Источник:   iPhone
 Тэги:  iphone, харьков
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