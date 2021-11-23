23.11.2021 13:54 Евгений Клочко

В Харькове планируют обезопасить школьников на дорогах

Программа по безопасности дорожного движения для школьников разрабатывается в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом журналистам РЕДПОСТ сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, программа будет более углубленной и акцентированной, поскольку ситуации на дорогах становятся все более опасными и непредсказуемыми как для взрослых так и для детей.

«Реалии сейчас таковы, что даже при строгом соблюдении правил дорожного движения любой пешеход, тот же школьник, совершенно не застрахован от того, что его собьет автомобиль. Даже на пешеходном переходе. Даже на запрещающий для машины сигнал светофора.

Поэтому мы хотим усилить разъяснительную работу в школах, чтобы дети понимали всю опасность, которую таит в себе дорога и безответственные водители. Поэтому во всех школах, конечно же, будут проходить такие открытые уроки, ведь безопасность детей для нас - прежде всего», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, 22 ноября в Харькове прошло выездное заседание комитета ВР по вопросам безопасности на дорогах. На нем обсудили состояние правопорядка на территории города и области по обеспечению безопасности на дорогах.

Также рассмотрели включение в повестку дня сессии ВР проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.