Возле медкомплекса на Салтовке – тройное ДТП (фото)

Вечером 22 ноября движение по улице Медицинской в Харькове перегородило дорожно-транспортное происшествие.
В районе дома 262/б по Салтовскому шоссе столкнулись три легковых автомобиля: Volkswagen, Opel и Hyundai. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Патрульные, оформлявшие ДТП, предварительно установили, что виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen. Выезжая с придомовой территории он нарушил п. 10.2 ПДД и столкнулся с автомобилем Opel и автомобилем Hyundai.
В результате столкновения никто не пострадал.
На водителя Volkswagen составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы по ДТП будут переданы в суд.
Напомним, в ночь на 23 ноября в районе дома 259/2 на Московском проспекте водитель автомобиля Renault не справился с управлением, снес несколько секций металлического ограждения и врезался в столб. Пострадавших в результате аварии нет.
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То и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Вторник начнется хмурой пасмурной погодой, затем небо на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером они вернутся снова. Без существенных осадков.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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