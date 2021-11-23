23.11.2021 14:20 Рита Парфенова

Возле медкомплекса на Салтовке – тройное ДТП (фото)

Вечером 22 ноября движение по улице Медицинской в Харькове перегородило дорожно-транспортное происшествие.

В районе дома 262/б по Салтовскому шоссе столкнулись три легковых автомобиля: Volkswagen, Opel и Hyundai. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



Патрульные, оформлявшие ДТП, предварительно установили, что виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen. Выезжая с придомовой территории он нарушил п. 10.2 ПДД и столкнулся с автомобилем Opel и автомобилем Hyundai.



В результате столкновения никто не пострадал.



На водителя Volkswagen составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы по ДТП будут переданы в суд.





Напомним, в ночь на 23 ноября в районе дома 259/2 на Московском проспекте водитель автомобиля Renault не справился с управлением, снес несколько секций металлического ограждения и врезался в столб. Пострадавших в результате аварии нет.