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23.11.2021  14:20   Рита Парфенова

Возле медкомплекса на Салтовке – тройное ДТП (фото)

Вечером 22 ноября движение по улице Медицинской в Харькове перегородило дорожно-транспортное происшествие.

ДТП Харьков: Volkswagen, Opel и Hyundai столкнулись на Салтовском шоссе

В районе дома 262/б  по Салтовскому шоссе столкнулись три легковых автомобиля: Volkswagen, Opel и Hyundai. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Патрульные, оформлявшие ДТП, предварительно установили, что виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen. Выезжая с придомовой территории он нарушил п. 10.2 ПДД и столкнулся с автомобилем Opel и автомобилем Hyundai.

В результате столкновения никто не пострадал.

На водителя Volkswagen составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы по ДТП будут переданы в суд.

ДТП Харьков: Volkswagen, Opel и Hyundai столкнулись на Салтовском шоссе

Напомним, в ночь на 23 ноября в районе дома 259/2 на Московском проспекте водитель автомобиля Renault не справился с управлением, снес несколько секций металлического ограждения и врезался в столб. Пострадавших в результате аварии нет.

Тэги:  дтп, харьков
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