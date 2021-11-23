23.11.2021 14:35 Валерия Кононова

Черная Пятница: скидки или махинации, как не дать себя обмануть и сэкономить

В Украине, как и во всем мире, Черная Пятница – это день скоропостижных покупок по большим скидкам. Для тех же, кто не успеет, есть еще Киберпонедельник. Корреспондент РЕДПОСТ разобрался, в чем подвох таких мероприятий и как не дать себя обмануть.

Фото: infranken.de

В этом году Черная Пятница в Украине пройдет 26 ноября, а Киберпонедельник соответственно 29 числа. 26-го свои товары со скидками будут предлагать различные бренды, а вот 29-го - только интернет-магазины.

Априори выгодным вложением в эти скидочные дни считается покупка техники, гаджетов, а также верхней одежды и обуви. Это связано с тем, что данные категории товаров самые дорогостоящие и сэкономить на них даже 5% или 10% будет крайне большой удачей.

И бывает, что указанная скидка вполне реальна, однако чтобы обезопасить себя от обмана, следуйте инструкции, которую мы составили для вас:

Проверьте стоимость товара, который бы вы хотели, заранее, до начала распродажи. Ведь может быть задействована стандартная схема: поднять цену на 10%, указать завышенную цену как стандартную и повесить скидку 10%. В итоге вы покупаете товар по его стандартной цене, если не дороже. Не поддавайтесь импульсивным покупкам, они могут сыграть с вами злую шутку. Часто на сайте пишут о скидках на определенные товары, после чего в самом магазине этих скидок не оказывается, и вы идете покупать вроде бы похожий товар, лишь бы что-то купить, скидки же. Не видитесь на акции «сделайте покупку на (такую-то) сумму и получите в подарок…», этот подарок скорее всего имеет в себе брак, а вы совершите покупку на многим большую сумму, чем рассчитывали изначально. Если вы делаете заказ в Киберпонедельник, хорошенько проверьте страницу продавца, ведь в этот период в интернете появляется множество мошенников. В конце концов, составьте список вещей, который вам правда нужны и стоимость, на которую вы готовы согласиться, промониторьте магазины на вопрос цен по этому товару и выбирайте понравившиеся.

Напомним, что в период Черной Пятницы магазины пестрят вывесками «Скидки», зазывая покупателей. Однако стоит вспомнить, что магазины в Торговых центрах включают в стоимость немалый процент за аренду помещения и его обслуживание. Приобрести технику или любой другой товар в онлайн-магазине станет решением, которое сэкономит вам немалую сумму, даже не учитывая скидку.