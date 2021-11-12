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12.11.2021  11:10   Виталий Хиневич

Глобальная распродажа на AliExpress: что можно купить со скидками

С 11 по 13 ноября на интернет платформе будут доступны товары со скидками.

AliExpress распродажи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «UNN».
 
Отмечается, что значительные скидки будут действовать на смарт-часы различных производителей.
 
Например, одна модель электронного девайса снизилась в цене на 3 182 гривны. 
 
Подготовка к Новому году может начаться с приятных цен на AliExpress. Светодиодная гирлянда, которая украсит ваш праздник, обойдется всего в 26 копеек.
 
 
Тоже самое касается и силиконовых чехлов на смартфоны, стартует цена от 26 копеек.
 
Цены на некоторые модели смартфонов снижены на 24%-72%.
 
Приятные скидки действуют на предметы ухода за собой, в частности на макияжные аксессуары,  расчески для волос и подарочные косметические наборы. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы «Карты харьковчанина» уже могут получать первые скидки. На данный момент функционал карты такой: Аптека 911 – скидка на 25 наименований; Книголенд – 5% на весь ассортимент; Восторг – 5% на весь ассортимент, кроме акционнных; Парк Горького – 3-16% на все аттракционы; Зоопарк - бесплатный вход. Со списком остальных партнёров можно ознакомится на сайте Карты.
 
Источник:   UNN
 Тэги:  aliexpress, скидки, харьков
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Комментариев: 1

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Настенька // 2021-11-12 11:24:14 // Ответить
Ссылки, ссылки где?????

 
 

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