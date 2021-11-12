12.11.2021 11:10 Виталий Хиневич

Глобальная распродажа на AliExpress: что можно купить со скидками

С 11 по 13 ноября на интернет платформе будут доступны товары со скидками.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «UNN».

Отмечается, что значительные скидки будут действовать на смарт-часы различных производителей.

Например, одна модель электронного девайса снизилась в цене на 3 182 гривны.

Подготовка к Новому году может начаться с приятных цен на AliExpress. Светодиодная гирлянда, которая украсит ваш праздник, обойдется всего в 26 копеек.

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Тоже самое касается и силиконовых чехлов на смартфоны, стартует цена от 26 копеек.

Цены на некоторые модели смартфонов снижены на 24%-72%.

Приятные скидки действуют на предметы ухода за собой, в частности на макияжные аксессуары, расчески для волос и подарочные косметические наборы.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы «Карты харьковчанина» уже могут получать первые скидки . На данный момент функционал карты такой: Аптека 911 – скидка на 25 наименований; Книголенд – 5% на весь ассортимент; Восторг – 5% на весь ассортимент, кроме акционнных; Парк Горького – 3-16% на все аттракционы; Зоопарк - бесплатный вход. Со списком остальных партнёров можно ознакомится на сайте Карты.