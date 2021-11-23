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23.11.2021  14:50   Виталий Хиневич

Жалобы на качество лечения: в Харькове запретили деятельность офтальмологической клиники

Министерство здравоохранения Украины аннулировало лицензию на ведение медицинской деятельности одному из медицинских центров в городе.

Запретили работу мед центра в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».
 
Отмечается, что согласно имеющейся информации на сайте ведомства, лицензия аннулирована у медицинского центра ООО харьковской "Офтальмик плюс".
 
Во время проведения ревизии центра были обнаружены нарушения в документальной базе, которые являлись путем к получению лицензии. 
 
 
Кроме этого, по информации издания причиной проверки стали обращения пациентов клиники, которые жаловались на качество медицинских услуг. 
 
Таким образом, с 12 ноября текущего года, клинике запрещено осуществлять хирургические вмешательства, проводить анестезию, оказывать офтальмологические медицинские услуги и организацию в сфере здравоохранения.  Медицинским сотрудникам младшего звена запрещено осуществлять деятельность.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, Госэкоинспекция в Харьковской области оштрафовала ООО «Салтовский хлебозавод» на сумму 283 тыcячи 865 гривен. Штраф выписали на основании проверок, выявивших, что предприятие с лета 2017-го до весны 2021-го использовало в технологическом процессе воду из скважины, самовольно вырытой на территории производственных мощностей по Салтовскому шоссе, 129.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  происшествие, медицина, харьков
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