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23.11.2021  14:59   Дмитрий Колоней

Ножом в грудь: старик-отец чуть не зарезал сына под Харьковом (фото)

Полицейские в пригороде Харькова задержали пенсионера, покушавшегося на жизнь сына.

Криминал Харьков: В селе Степанки 82-летний отец ударил ножом сына во время ссоры
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 21 ноября 2021 года медики сообщили в полицию о том, что в больницу доставлен 43-летний житель села Степанки Харьковского района. У мужчины было ножевое проникающее ранение грудной клетки.
 
 
На месте правоохранители выяснили, что ранил мужчину его 82-летний отец. В тот день между представителями двух поколений произошел конфликт, в ходе которого пенсионер ударил сына ножом. 82-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Криминал Харьков: В селе Степанки 82-летний отец ударил ножом сына во время ссоры
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Пенсионеру грозит срок от 5 до 8 лет за решеткой.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Криминал Харьков: В селе Степанки 82-летний отец ударил ножом сына во время ссоры
 
Напомним, ранее мы писали о том, как пьяный муж приревновал и зарезал жену на глазах у дочери. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, драка, харьков
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