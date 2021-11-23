23.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Ножом в грудь: старик-отец чуть не зарезал сына под Харьковом (фото)

Полицейские в пригороде Харькова задержали пенсионера, покушавшегося на жизнь сына.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 21 ноября 2021 года медики сообщили в полицию о том, что в больницу доставлен 43-летний житель села Степанки Харьковского района. У мужчины было ножевое проникающее ранение грудной клетки.

На месте правоохранители выяснили, что ранил мужчину его 82-летний отец. В тот день между представителями двух поколений произошел конфликт, в ходе которого пенсионер ударил сына ножом. 82-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Пенсионеру грозит срок от 5 до 8 лет за решеткой.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, как пьяный муж приревновал и зарезал жену на глазах у дочери.