17.11.2021 12:49 Рита Парфенова

Один из молокозаводов под Харьковом закрыли за незаконное производство

Деятельность предприятия, на котором работали неоформленные сотрудники, прекратили правоохранители.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление государственной налоговой службы в Харьковской области.



Было установлено, что на предприятии, выпускающем молочную продукцию под одной из торговых марок Харковщины, большинство наемных работников трудились без заключения трудовых договоров.



Кроме того, на территории производственных мощностей этого предприятия правоохранители обнаружили емкости с горючим, хранение которого производилось без соответствующей лицензии. Такое нарушение предусматривает штраф в 500 тысяч гривен.



На основании результатов проведенных проверок следственным отделом открыто уголовное производство, продолжается расследование.



Меропрития по выявлению нарушений проводились ГУ ГНС в Харьковской области совместно с СБУ, управлением Гоструда, Областной прокуратурой, ГУ Национальной полиции, Госэкоинспекцией и Госпродпотребслужбой.

Ранее РЕДПОСТ писал, Госэкоинспекция в Харьковской области оштрафовала ООО «Салтовский хлебозавод» на сумму 283 тыcячи 865 гривен. Штраф выписали на основании проверок, выявивших, что предприятие с лета 2017-го до весны 2021-го использовало в технологическом процессе воду из скважины, самовольно вырытой на территории производственных мощностей по Салтовскому шоссе, 129.