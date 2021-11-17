17.11.2021 12:42 Евгений Клочко

Под Харьковом задерживаются поезда из-за смертельного ДТП

Полноценное движение на железной дороге обещают восстановить уже к вечеру, 17 ноября.



Под Харьковом задерживаются поезда из-за смертельного ДТП



Из-за травмирования женщины грузовым поездом на участке Полтава — Харьков и следственных действий, связанных с данным инцидентом, задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Задерживаются следующие поезда:

№64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

№141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);

№725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);

№18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);

№8 Одесса - Харьков (2 часа);

№722 Киев - Харьков (40 минут).

Время задержки может измениться, поэтому пассажиров просят следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадки на другие виды транспорта.

Напомним, смертельный инцидент произошел 17 ноября, около 5:10. На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.