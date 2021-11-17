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17.11.2021  12:42   Евгений Клочко

Под Харьковом задерживаются поезда из-за смертельного ДТП

Полноценное движение на железной дороге обещают восстановить уже к вечеру, 17 ноября.


Под Харьковом задерживаются поезда из-за смертельного ДТП
Из-за травмирования женщины грузовым поездом на участке Полтава — Харьков и следственных действий, связанных с данным инцидентом, задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал ведомства.
 
Задерживаются следующие поезда:
  • №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
  • №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);
  • №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);
  • №18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);
  • №8 Одесса - Харьков (2 часа);
  • №722 Киев - Харьков (40 минут).
 
Время задержки может измениться, поэтому пассажиров просят следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадки на другие виды транспорта.
 
Напомним, смертельный инцидент произошел 17 ноября, около 5:10. На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  дтп, поезд, харьков
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