17.11.2021 12:35 Евгений Клочко

Минздрав опубликовал статистику смертей в ДТП на Харьковщине за 10 месяцев 2021 года

В Украине проходит неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма и соблюдению правил дорожного движения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате ДТП погибают почти 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей от 5 до 29 лет.

По данным Патрульной полиции, за 10 месяцев 2021 года в Украине в ДТП погибли 2592 человека (среди них 157 детей), почти 25 тысяч человек травмировались (среди них 3388 — несовершеннолетние).

В Харьковской области в январе-октябре текущего года произошло более 10,1 тыс. ДТП, в которых погибли 165 человек и 1485 травмировались.

Количество погибших и травмированных в ДТП в Украине

Патрульная полиция Украины

В Минздраве отмечают, что аварий могло быть в разы меньше, если бы все участники дорожного движения строго соблюдали простые правила:

Использовали пояса безопасности.

Надевали шлем при вождении двухколесных транспортных средств.

Носили светоотражающие элементы в темное время суток.

Соблюдали скоростной режим.

Останавливались по требованию знаков и светофоров, соблюдали разметку.

Не пускали за руль несовершеннолетних.

Не употребляли алкоголь.

«Правила дорожного движения написаны кровью и пишутся они для того, чтобы мы все, садясь в автобус, на велосипед или за руль собственного автомобиля, могли чувствовать себя в безопасности, — говорит Игорь Кузин, замминистра — главный государственный санитарный врач Украины. — Будем уважать друг друга, будем внимательны за рулем и бережем здоровье: свое и тех, кто рядом!».