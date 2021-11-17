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17.11.2021  12:35   Евгений Клочко

Минздрав опубликовал статистику смертей в ДТП на Харьковщине за 10 месяцев 2021 года

В Украине проходит неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма и соблюдению правил дорожного движения.

Статистика смертей в ДТП на Харьковщине 2021
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
 
По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате ДТП погибают почти 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей от 5 до 29 лет.
 
По данным Патрульной полиции, за 10 месяцев 2021 года в Украине в ДТП погибли 2592 человека (среди них 157 детей), почти 25 тысяч человек травмировались (среди них 3388 — несовершеннолетние).
 
В Харьковской области в январе-октябре текущего года произошло более 10,1 тыс. ДТП, в которых погибли 165 человек и 1485 травмировались.
 

Количество погибших и травмированных в ДТП в Украине

 
Количество погибших и травмированных в ДТП в Украине
Патрульная полиция Украины
 
В Минздраве отмечают, что аварий могло быть в разы меньше, если бы все участники дорожного движения строго соблюдали простые правила:
 
  • Использовали пояса безопасности.
  • Надевали шлем при вождении двухколесных транспортных средств.
  • Носили светоотражающие элементы в темное время суток.
  • Соблюдали скоростной режим.
  • Останавливались по требованию знаков и светофоров, соблюдали разметку.
  • Не пускали за руль несовершеннолетних.
  • Не употребляли алкоголь.
 
«Правила дорожного движения написаны кровью и пишутся они для того, чтобы мы все, садясь в автобус, на велосипед или за руль собственного автомобиля, могли чувствовать себя в безопасности, — говорит Игорь Кузин, замминистра — главный государственный санитарный врач Украины. — Будем уважать друг друга, будем внимательны за рулем и бережем здоровье: свое и тех, кто рядом!».
 
Тэги:  дтп, статистика, харьков
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