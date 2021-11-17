17.11.2021 12:35 Евгений Клочко
Минздрав опубликовал статистику смертей в ДТП на Харьковщине за 10 месяцев 2021 года
В Украине проходит неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма и соблюдению правил дорожного движения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
По информации
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате ДТП погибают почти 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей от 5 до 29 лет.
По данным
Патрульной полиции, за 10 месяцев 2021 года в Украине в ДТП погибли 2592 человека (среди них 157 детей), почти 25 тысяч человек травмировались (среди них 3388 — несовершеннолетние).
В Харьковской области в январе-октябре текущего года произошло более 10,1 тыс. ДТП, в которых погибли 165 человек и 1485 травмировались.
Количество погибших и травмированных в ДТП в Украине
Патрульная полиция Украины
В Минздраве отмечают, что аварий могло быть в разы меньше, если бы все участники дорожного движения строго соблюдали простые правила:
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Использовали пояса безопасности.
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Надевали шлем при вождении двухколесных транспортных средств.
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Носили светоотражающие элементы в темное время суток.
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Соблюдали скоростной режим.
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Останавливались по требованию знаков и светофоров, соблюдали разметку.
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Не пускали за руль несовершеннолетних.
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Не употребляли алкоголь.
«Правила дорожного движения написаны кровью и пишутся они для того, чтобы мы все, садясь в автобус, на велосипед или за руль собственного автомобиля, могли чувствовать себя в безопасности, — говорит Игорь Кузин, замминистра — главный государственный санитарный врач Украины. — Будем уважать друг друга, будем внимательны за рулем и бережем здоровье: свое и тех, кто рядом!».
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