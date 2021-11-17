17.11.2021 12:20 Виталий Хиневич

Не проверили перед выездом: на Харьковщине не пустили в Украину проблемные фуры из России

На Харьковщине были остановлены два транспортных средства, которые не имели информации о производителях авто.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в пункте пропуска «Гоптовка» на государственной границе с Россией, были остановлены две автомобильные фуры марки «IVECO».

При осмотре транспортных средств пограничниками было установлено, что у них уничтожены номера шасси.

Управляли грузовыми автомобилями граждане Украины, которые хотели въехать в страну с территории России.

Водители фур пояснили, что перед выездом не проводили осмотр транспорта и не могут владеть информацией, куда мог деться номер шасси.

На основании данного факта в Национальную полицию было отправлено уведомление для внесения информации о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по статье 290 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.