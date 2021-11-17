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17.11.2021  12:20   Виталий Хиневич

Не проверили перед выездом: на Харьковщине не пустили в Украину проблемные фуры из России

На Харьковщине были остановлены два транспортных средства, которые не имели информации о производителях авто.

В пункте пропуска Гоптовка не пустили фуры из России
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. 
 
Отмечается, что в пункте пропуска «Гоптовка» на государственной границе с Россией, были остановлены две автомобильные фуры марки «IVECO».
 
При осмотре транспортных средств пограничниками было установлено, что у них уничтожены номера шасси.
 
 
Управляли грузовыми автомобилями граждане Украины, которые хотели въехать в страну с территории России. 
 
Водители фур пояснили, что перед выездом не проводили осмотр транспорта и не могут владеть информацией, куда мог деться номер шасси. 
 
На основании данного факта в Национальную полицию было отправлено уведомление для внесения информации о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по статье 290 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.
 
Источник:   Государственная пограничная служба Украины
 Тэги:  таможня, правонарушение, харьков
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