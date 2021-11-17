17.11.2021 12:20 Виталий Хиневич
Не проверили перед выездом: на Харьковщине не пустили в Украину проблемные фуры из России
На Харьковщине были остановлены два транспортных средства, которые не имели информации о производителях авто.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что в пункте пропуска «Гоптовка» на государственной границе с Россией, были остановлены две автомобильные фуры марки «IVECO».
При осмотре транспортных средств пограничниками было установлено, что у них уничтожены номера шасси.
Управляли грузовыми автомобилями граждане Украины, которые хотели въехать в страну с территории России.
Водители фур пояснили, что перед выездом не проводили осмотр транспорта и не могут владеть информацией, куда мог деться номер шасси.
На основании данного факта в Национальную полицию было отправлено уведомление для внесения информации о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по статье 290 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню
крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.
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