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17.11.2021  13:05   Виталий Хиневич

В Украине нашли редчайший автомобиль, который может быть единственным в мире (фото)

Автомобиль доставили для проведения реставрационных работ в музей специального транспорта «Портал».

Редкий РАФ нашли в Украине
Фото: НОВОСТИ Ю
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "НОВОСТИ Ю".
 
Отмечается, что летом текущего года в Сумской области был найден грузовой автомобиль с кабиной РАФ-977Д.
 
Как сообщают автомобилисты, данная модель может быть чуть ли не единственной из сохранившихся моделей авто.
 
Редкий РАФ
Фото: НОВОСТИ Ю
 
Тягач создали с двухместной кабиной, к корпусу которой крепился пассажирский кузов на 16 человек.  Автомобиль создавался с целью курсирования по городским паркам, в аэропортах и для автомобильных экскурсий. 
 
Максимальная скорость автомобиля составляет 35 километров в час. 
 
Редкий РАФ нашли в Украине
 
Найденный в Украине экземпляр был создан в 1971 году с использованием платформы-конструкции на базе авто марки «ГАЗ».
 
Последнее время тягач работал на Шосткинском химкомбинате и развозил сотрудников по цехам. 
 
Стоит отметить, что за моделью РАФ-977Д «охотятся» многие автомобильные блогеры, которые хотят снять сюжет о данном авто. 
 
Напомним, в украинских водительских удостоверениях будут указывать на авто с какой коробкой передач сдавался практический экзамен. Кроме того, говорят в МВД, теперь водительские права будут адаптироваться к нормам ЕС.
 
Источник:   НОВОСТИ Ю
 Тэги:  редкое авто, история, харьков
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