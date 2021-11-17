17.11.2021 13:05 Виталий Хиневич
В Украине нашли редчайший автомобиль, который может быть единственным в мире (фото)
Автомобиль доставили для проведения реставрационных работ в музей специального транспорта «Портал».
Фото: НОВОСТИ Ю
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание "НОВОСТИ Ю".
Отмечается, что летом текущего года в Сумской области был найден грузовой автомобиль с кабиной РАФ-977Д.
Как сообщают автомобилисты, данная модель может быть чуть ли не единственной из сохранившихся моделей авто.
Фото: НОВОСТИ Ю
Тягач создали с двухместной кабиной, к корпусу которой крепился пассажирский кузов на 16 человек. Автомобиль создавался с целью курсирования по городским паркам, в аэропортах и для автомобильных экскурсий.
Максимальная скорость автомобиля составляет 35 километров в час.
Найденный в Украине экземпляр был создан в 1971 году с использованием платформы-конструкции на базе авто марки «ГАЗ».
Последнее время тягач работал на Шосткинском химкомбинате и развозил сотрудников по цехам.
Стоит отметить, что за моделью РАФ-977Д «охотятся» многие автомобильные блогеры, которые хотят снять сюжет о данном авто.
Напомним, в украинских водительских удостоверениях
будут указывать на авто с какой коробкой передач сдавался практический экзамен. Кроме того, говорят в МВД, теперь водительские права будут адаптироваться к нормам ЕС.
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