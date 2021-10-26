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26.10.2021  12:55   Виталий Хиневич

В Харькове студенты "политеха" анонсировали бессрочную забастовку из-за коронавируса

Учащиеся Национального технического университета с 29 октября намерены прекратить очный формат обучения.

ХПИ анонс забастовки студентов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм канал «Студенты ХПИ».
 
Отмечается, что данное решение связанно с эпидемиологической обстановкой внутри учебного заведения. Инициаторы протестного движения сообщают, что "умирают и заражаются преподаватели", а динамика роста заболеваемости среди студентов постоянно растет. 
 
Кроме этого, студенты ХПИ обвиняют руководство ВУЗа в игнорировании рекомендаций Министерства образования  Украины. 
 
Бастующие выдвинули два требования, направленные к ректору: выполнять рекомендации   профильного министерства, сменить форму обучения с очной на дистанционную. При этом невакцинированных преподавателей требуют перевести на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения.
 
Студенты акцентируют внимание на том, что они не хотят прекращать учебный процесс и не отказываются от дистанционных пар.
 
В пресс-службе НТУ "ХПИ" нашему корреспонденту сообщили, что  руководство университета проанализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, и завтра на официальном сайте университета появится информация о принятом  решении по этому вопросу.
 
"Второй пункт требований студентов о допуске невакцинированных преподавателей к образовательному процессу противоречит Постановлению Кабмина  от 20 октября 2021 года № 1096. НТУ "ХПИ" работает в правовом поле и в своей деятельности руководствуется  законами Украины." - сообщили в пресс-службе университета.
 
На момент написания новости в телеграмм-канале профкома студентов НТУ "ХПИ" появилось сообщение, что "НТУ "ХПИ" с 01.11.2021 переходит на дистанционную форму обучения до 14.11.2021 года."
 
Напомним, украинских студентов рекомендуют отправить на дистанционное обучение.
 
Источник:   Студенты ХПИ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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