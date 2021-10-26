26.10.2021 12:55 Виталий Хиневич

В Харькове студенты "политеха" анонсировали бессрочную забастовку из-за коронавируса

Учащиеся Национального технического университета с 29 октября намерены прекратить очный формат обучения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм канал «Студенты ХПИ».

Отмечается, что данное решение связанно с эпидемиологической обстановкой внутри учебного заведения. Инициаторы протестного движения сообщают, что "умирают и заражаются преподаватели", а динамика роста заболеваемости среди студентов постоянно растет.

Кроме этого, студенты ХПИ обвиняют руководство ВУЗа в игнорировании рекомендаций Министерства образования Украины.

Бастующие выдвинули два требования, направленные к ректору: выполнять рекомендации профильного министерства, сменить форму обучения с очной на дистанционную. При этом невакцинированных преподавателей требуют перевести на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения.

Студенты акцентируют внимание на том, что они не хотят прекращать учебный процесс и не отказываются от дистанционных пар.

В пресс-службе НТУ "ХПИ" нашему корреспонденту сообщили, что руководство университета проанализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, и завтра на официальном сайте университета появится информация о принятом решении по этому вопросу.

"Второй пункт требований студентов о допуске невакцинированных преподавателей к образовательному процессу противоречит Постановлению Кабмина от 20 октября 2021 года № 1096. НТУ "ХПИ" работает в правовом поле и в своей деятельности руководствуется законами Украины." - сообщили в пресс-службе университета.

На момент написания новости в телеграмм-канале профкома студентов НТУ "ХПИ" появилось сообщение , что "НТУ "ХПИ" с 01.11.2021 переходит на дистанционную форму обучения до 14.11.2021 года."

Напомним, украинских студентов рекомендуют отправить на дистанционное обучение.