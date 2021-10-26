26.10.2021 12:30 Виталий Хиневич

Украинцам рассказали, как защитить детей от COVID-19

Педиатр Евгений Комаровский ответил гражданам, как не подвергать риску инфицирования коронавирусом своих детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм канал « Коронавирус.инфо».

По его словам, каждый гражданин должен соблюдать противоэпидемиологические требования и давать самому себе отчет, что будет, если их не выполнить.

Основной задаче родителей является не стать самим источником заражения. Для этого необходимо пройти курс вакцинации и соблюдать карантинные нормы и правила.

Кроме этого, лица, которые находятся в контакте с детьми, также должны быть привиты.

Также Евгений Комаровский сообщил о возможности вакцинации детей в Украине с 16 лет вакциной от компании «Pfizer». Однако, если у ребенка есть серьезная патология, которая в случае заражения коронавирусом будет представлять смертельную угрозу, вакцинацию можно провести уже начиная с 12 лет.

Помимо этого, детям нужно постоянно говорить, что бы они не находились в местах скопления людей и находились в медицинских масках.

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Стоит также обращать внимание на качество воздуха, которым дышит ребенок, а параллельно с ним и взрослый. Для этого можно использовать датчик углекислоты. Его показатель не должен превышать отметку в 1000 ppm. Если датчик перешагнул эту отметку, важно проветрить помещение, а самим отправится на свежий воздух.

Важно нормализовать постоянный воздухообмен в помещении, так как, чем больше людей находится в закрытом пространстве, тем выше вероятность заражения вирусом из-за возможного увеличения концентрации коронавируса.

Напомним, Минздрав Украины разрешил вакцинировать против коронавируса подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer вне зависимости от группы риска.