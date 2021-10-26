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26.10.2021  12:30   Виталий Хиневич

Украинцам рассказали, как защитить детей от COVID-19

Педиатр Евгений Комаровский ответил гражданам, как не подвергать риску инфицирования коронавирусом своих детей.

Доктор Комаровский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм канал « Коронавирус.инфо».
 
По его словам, каждый гражданин должен соблюдать противоэпидемиологические требования и давать самому себе отчет, что будет, если их не выполнить. 
 
Основной задаче родителей является не стать самим источником заражения. Для этого необходимо пройти курс вакцинации и соблюдать карантинные нормы и правила. 
 
Кроме этого, лица, которые находятся в контакте с детьми, также должны быть привиты. 
 
Также Евгений Комаровский сообщил о возможности вакцинации детей в Украине с 16 лет вакциной от компании «Pfizer». Однако, если у ребенка есть серьезная патология, которая в случае заражения коронавирусом будет представлять смертельную угрозу,  вакцинацию можно провести уже начиная с 12 лет. 
 
Помимо этого, детям нужно постоянно говорить, что бы они не находились в местах скопления людей и находились в медицинских масках.
 
 
Стоит также обращать внимание на качество воздуха, которым дышит ребенок, а параллельно с ним и взрослый. Для этого можно использовать датчик углекислоты. Его показатель не должен превышать отметку в 1000 ppm. Если датчик перешагнул эту отметку, важно проветрить помещение, а самим отправится на свежий воздух. 
 
Важно нормализовать постоянный воздухообмен в помещении, так как, чем больше людей находится в закрытом  пространстве, тем выше вероятность заражения вирусом из-за возможного увеличения концентрации коронавируса.
 
Напомним, Минздрав Украины разрешил вакцинировать против коронавируса подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer вне зависимости от группы риска.
 
Источник:   Коронавиурс.инфо
 Тэги:  коронавирус, харьков
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