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26.10.2021  12:10   Евгений Клочко

Харьковщина не соответствует "красной" зоне карантина, — министр Ляшко

Харьковская область на сегодняшний день не соответствует параметрам "красной" зоны карантина.

Кадр из видео программы "Свобода слова"
 
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
 
«Харьковская область по индикаторам в "красную" зону не попадает», — заявил Ляшко. 
 
Министр также опроверг слухи о том, что "красная" зона в области не вводится из-за предстоящих выборов городского головы Харькова 31 октября. Он заметил, что выборы проходят и в других областях — например, Херсонской, которая уже находится в "красной" зоне.  
 
Напомним, с 7 октября Харьков и Харьковская область находятся в "оранжевой" карантинной зоне. С этого времени ее статус не пересматривался исходя из индикаторов загруженности больниц и других параметров. 
 
Источник:   «Свобода слова»
 Тэги:  covid-19, коронавирус, харьков
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