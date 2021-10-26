26.10.2021 12:10 Евгений Клочко

Харьковщина не соответствует "красной" зоне карантина, — министр Ляшко

Харьковская область на сегодняшний день не соответствует параметрам "красной" зоны карантина.

Кадр из видео программы "Свобода слова"

«Харьковская область по индикаторам в "красную" зону не попадает», — заявил Ляшко.

Министр также опроверг слухи о том, что "красная" зона в области не вводится из-за предстоящих выборов городского головы Харькова 31 октября. Он заметил, что выборы проходят и в других областях — например, Херсонской, которая уже находится в "красной" зоне.

Напомним, с 7 октября Харьков и Харьковская область находятся в "оранжевой" карантинной зоне. С этого времени ее статус не пересматривался исходя из индикаторов загруженности больниц и других параметров.