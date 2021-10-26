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26.10.2021  11:56   Рита Парфенова

В Харькове умер пассажир трамвая (видео, фото)

Врачи скорой пытались реанимировать мужчину, но в итоге констатировали смерть.

Криминал Харьков: пассажир умер в трамвае 27 маршрута

Как пишет РЕДПОСТ, трагедия произошла сегодня утром в салоне трамвая №27. Ехавшему в вагоне мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание. Трамвай находился на конечной остановке Новожаново, туда вызвали скорую помощь. Один из пассажиров попытался до приезда медиков оказать пострадавшему первую помощь.

Бригада скорой помощи быстро приехала на вызов, медики пытались реанимировать мужчину, делали искусственное дыхание. К сожалению, ничего не помогло, и в 8.19, не приходя в сознание, пострадавший скончался. Врач скорой констатировала смерть и сообщила о произошедшем в полицию.

Правоохранители остановили личность умершего. Им оказался 59-летний житель Красноградского района. Тело направлено в морг.

Напомним, 8 октября на Московском проспекте в Харькове 52-летний таксист умер за рулем. Автомобиль с пассажиром выезжал со двора и затормозил в фасад дома.

 

Тэги:  смерть, харьков
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