26.10.2021 11:45 Виталий Хиневич

Взялся за старое: в Харькове задержали автомобильного вора

Мужчина угнал транспортное средство с парковки возле дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 23 октября около 14:41 в полицию обратился харьковчанин с заявлением о краже транспортного средства на территории Индустриального района.

Автомобиль марки «ЗАЗ Славута» был припаркован возле жилого дома по переулку Титаренковскому.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось найти угнанный седан, за рулем которого находился ранее судимый за имущественное преступление 35-летний харьковчанин.

По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

Напомним, ранее в Харькове накрыли банду элитных автоугонщиков . К совершению серии угонов автомобилей на территории нескольких областей была причастна преступная группировка с межрегиональными связями.