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26.10.2021  11:45   Виталий Хиневич

Взялся за старое: в Харькове задержали автомобильного вора

Мужчина угнал транспортное средство с парковки возле дома.

В Харькове задержали вора
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 23 октября около 14:41 в полицию обратился харьковчанин с заявлением о краже транспортного средства на территории Индустриального района.
 
Автомобиль марки «ЗАЗ Славута» был припаркован возле жилого дома по переулку Титаренковскому.  
 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось найти угнанный седан, за рулем которого находился ранее судимый за имущественное преступление 35-летний харьковчанин.
 
По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет. 
 
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. 
 
Напомним, ранее в Харькове накрыли банду элитных автоугонщиков. К совершению серии угонов автомобилей на территории нескольких областей была причастна преступная группировка с межрегиональными связями.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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