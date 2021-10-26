26.10.2021 11:45 Виталий Хиневич
Взялся за старое: в Харькове задержали автомобильного вора
Мужчина угнал транспортное средство с парковки возле дома.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 23 октября около 14:41 в полицию обратился харьковчанин с заявлением о краже транспортного средства на территории Индустриального района.
Автомобиль марки «ЗАЗ Славута» был припаркован возле жилого дома по переулку Титаренковскому.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось найти угнанный седан, за рулем которого находился ранее судимый за имущественное преступление 35-летний харьковчанин.
По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.
Напомним, ранее в Харькове накрыли банду элитных автоугонщиков
. К совершению серии угонов автомобилей на территории нескольких областей была причастна преступная группировка с межрегиональными связями.
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