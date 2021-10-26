    
Главная Новости Харькова Общество Парковка в одном из ТРЦ Харькова стала платной
26.10.2021  11:25   Лера Кононова

Парковка в одном из ТРЦ Харькова стала платной

20 гривен в час – обойдётся парковка в центре города.

Парковка в ТРЦ Никольский стала платной

С сегодняшнего дня парковка в одном из центральных ТРЦ Харькова – Никольском – стала платной, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

После первых двух бесплатных часов на паркинге, каждый последующий обойдётся в 20 грн, даже если час был неполным.

Стоит обратить внимание на способы оплаты. На 3 этаже – безналичный расчет, на 2 этаже – наличный и безналичный. При оплате наличными принимаются купюры 20, 100, 200 грн.

Читайте также: Без выходных и праздников: харьковские инспекторы по парковкам изменили график работы

После оплаты времени прибывания на парковке есть 15 минут, чтобы ее покинуть.

Напомним, с 17 августа этого года в саду им. Шевченко полноценно заработал многоуровневый паркинг, в здании которого размещено 200 парковочных мест, а на прилегающей территории - еще 70.

 
Тэги:  парковка, никольский, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Дороги и транспорт В центре Харькова запретят парковку 25.04 ЖКХ На Салтовском шоссе вместо автопарковки высадили аллею кленов 14.04 Общество В харьковских автошколах ввели курс по оплате парковки
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 