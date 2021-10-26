Парковка в одном из ТРЦ Харькова стала платной

20 гривен в час – обойдётся парковка в центре города.
С сегодняшнего дня парковка в одном из центральных ТРЦ Харькова – Никольском – стала платной, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
После первых двух бесплатных часов на паркинге, каждый последующий обойдётся в 20 грн, даже если час был неполным.
Стоит обратить внимание на способы оплаты. На 3 этаже – безналичный расчет, на 2 этаже – наличный и безналичный. При оплате наличными принимаются купюры 20, 100, 200 грн.
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После оплаты времени прибывания на парковке есть 15 минут, чтобы ее покинуть.
Напомним, с 17 августа этого года в саду им. Шевченко полноценно заработал многоуровневый паркинг, в здании которого размещено 200 парковочных мест, а на прилегающей территории - еще 70.
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