26.10.2021 11:25 Лера Кононова

Парковка в одном из ТРЦ Харькова стала платной

20 гривен в час – обойдётся парковка в центре города.

С сегодняшнего дня парковка в одном из центральных ТРЦ Харькова – Никольском – стала платной, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



После первых двух бесплатных часов на паркинге, каждый последующий обойдётся в 20 грн, даже если час был неполным.



Стоит обратить внимание на способы оплаты. На 3 этаже – безналичный расчет, на 2 этаже – наличный и безналичный. При оплате наличными принимаются купюры 20, 100, 200 грн.

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После оплаты времени прибывания на парковке есть 15 минут, чтобы ее покинуть.

Напомним, с 17 августа этого года в саду им. Шевченко полноценно заработал многоуровневый паркинг, в здании которого размещено 200 парковочных мест, а на прилегающей территории - еще 70.